«Ренн» сыграет с «Марселем» в 1/16 финала Кубка Франции, «ПСЖ» узнает соперника позже

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В воскресенье, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут 21 и 22 января.
«Ренн» сыграет против «Марселя», «Осер» встретится с «Ньором», «Лилль» примет «По», «Лиону» будет противостоять любительский «Шамбери», «Тулуза» поборется с «Аяччо», а действующий победитель турнира «Нант» отправится на выезде к «Таону».
«ПСЖ», лидирующий сейчас в лиге 1, узнает своего соперника позже, когда будет переигран матч «Реймс-Сент-Анн» — «Васкеаль», а его победитель затем встретится с «Пэи-де-Кассель». Встреча «Реймс Сент-Анн «- «Васкеаль» была остановлена 20 ноября после того, как между двумя командами разгорелась крупная драка. Позже федерация футбола Франции приняла решение о переигровке.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Франции.
«Плабеннек» — «Гренобль»
«Шамальер» — «Пари»
«Ньор» — «Осер»
«Лилль» — «По»
«Шамбери» — «Лион»
«Страсбур Кенигсхоффен» — «Анже»
«Таон» — «Нант»
«Бастия» — «Лорьян»
«Ле Пюи» — «Вьерзон»
«Брест» — «Ланс»
«Лез-Эрбье» — «Реймс»
«Бельфор» — «Анси»
«Марсель» — «Ренн»
«Тулуза» — «Аяччо»
«Грасс» — «Родез»