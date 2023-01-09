«Ренн» сыграет с «Марселем» в 1/16 финала Кубка Франции, «ПСЖ» узнает соперника позже

В воскресенье, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут 21 и 22 января.

«Ренн» сыграет против «Марселя», «Осер» встретится с «Ньором», «Лилль» примет «По», «Лиону» будет противостоять любительский «Шамбери», «Тулуза» поборется с «Аяччо», а действующий победитель турнира «Нант» отправится на выезде к «Таону».

«ПСЖ», лидирующий сейчас в лиге 1, узнает своего соперника позже, когда будет переигран матч «Реймс-Сент-Анн» — «Васкеаль», а его победитель затем встретится с «Пэи-де-Кассель». Встреча «Реймс Сент-Анн «- «Васкеаль» была остановлена 20 ноября после того, как между двумя командами разгорелась крупная драка. Позже федерация футбола Франции приняла решение о переигровке.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Франции.

«Плабеннек» — «Гренобль»

«Шамальер» — «Пари»

«Ньор» — «Осер»

«Лилль» — «По»

«Шамбери» — «Лион»

«Страсбур Кенигсхоффен» — «Анже»

«Таон» — «Нант»

«Бастия» — «Лорьян»

«Ле Пюи» — «Вьерзон»

«Брест» — «Ланс»

«Лез-Эрбье» — «Реймс»

«Бельфор» — «Анси»

«Марсель» — «Ренн»

«Тулуза» — «Аяччо»

«Грасс» — «Родез»