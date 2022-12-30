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Франция

Сегодня, 00:58

«Марсель» разгромил «Тулузу», Жиго сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Самюэль Жиго и Валентен Ронжье.
Фото Global Look Press
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«Марсель» выиграл у «Тулузы» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 6:1. Провансальцы одержали третью победу подряд. «Фиолетовые» потерпели четвертое поражение кряду.

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий ныне за «Марсель», отметился в этой встрече голевой передачей.

Франция. Лига 1. 16-й тур
29 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
6:1
Тулуза

В другой встрече «Ланс» и «Ницца» не забили голов — 0:0. Для кроваво-золотых это первая потеря очков с 9 октября, до сегодняшнего дня у них было 5 побед подряд в матчах лиги 1.

Франция. Лига 1. 16-й тур
29 дек, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:0
Ланс

Команда Игора Тудора идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от второго «Ланса» на 4 очка. «Ницца» располагается на 9-й строчке, а «Тулуза» — на 13-й.

Футбол
ФК Ланс
ФК Марсель
ФК Ницца
ФК Тулуза
0
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