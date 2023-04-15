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Сегодня, 02:56

«Марсель» выпустил футболки в честь победы в Лиге чемпионов. Жиго представил новинку

Евгений Козинов
Корреспондент
Самуэль Жиго (слева) и Руслан Малиновский (справа).
Фото Twitter
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«Марсель» выпустила новую игровую футболку, дизайн которой приурочен к юбилею победы в Лиге чемпионов. Впервые команда в этой экипировке сыграет 27 мая в матче против «Бреста».

«Дата, победа, наша история. Родился под счастливой звездой», — написала пресс-служба клуба в описании фотографий в Twitter.

В презентации формы принял участие также экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго.

В финале Лиги чемпионов сезона-1992/93 «Марсель» переиграл «Милан» (1:0). Это было второй раз, когда французская команда играла в финальной встрече главного европейского турнира.

Футбол
ФК Марсель
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