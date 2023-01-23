«Марсель» заплатит «Вероне» 15 миллионов евро за Илича, трансфер состоится летом

Сегодня, 02:23
«Марсель» согласовал трансфер полузащитника «Вероны» Ивана Илича, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, французский клуб заплатит за 21-летнего серба 15 миллионов евро, сумма сделки может вырасти до 17 или 18 миллионов евро с учетом бонусов в зависимости от игры футболиста.
Хавбек подпишет контракт до конца июня 2028 года, при этом трансфер состоится не сейчас, а в летнее трансферное окно после завершения текущего сезона.
В сезоне-2022/23 Илич сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.