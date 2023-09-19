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Сегодня, 17:39

L'Equipe: Марселино покинул пост главного тренера «Марселя»

Руслан Минаев
Марселино.
Фото AFP
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Главный тренер «Марселя» Марселино покинул свой пост, сообщает L'Equipe. Об этом специалист объявил игрокам перед тренировкой.

Отмечается, что руководство клуба пока не нашло замену тренеру. 18 сентября клуб провел встречу с болельщиками, в которой тренер и менеджмент «Марселя» подверглись критике после провала в квалификации Лиги чемпионов.

58-летний Марселино возглавил «провансальцев» летом этого года. Его контракт истекал в июне 2025 года. Клуб при испанце одержал 2 победы в 7 матчах.

ФК Марсель
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 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
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 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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