L'Equipe: Марселино покинул пост главного тренера «Марселя»

Главный тренер «Марселя» Марселино покинул свой пост, сообщает L'Equipe. Об этом специалист объявил игрокам перед тренировкой.

Отмечается, что руководство клуба пока не нашло замену тренеру. 18 сентября клуб провел встречу с болельщиками, в которой тренер и менеджмент «Марселя» подверглись критике после провала в квалификации Лиги чемпионов.

58-летний Марселино возглавил «провансальцев» летом этого года. Его контракт истекал в июне 2025 года. Клуб при испанце одержал 2 победы в 7 матчах.