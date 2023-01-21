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Сегодня, 17:12

Массимо Каррера назвал лучшего российского футболиста на данный момент

Бывший тренер «Спартака» Каррера назвал Головина лучшим российским футболистом
Иван Шитик
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего российского футболиста на данный момент.

Виссам Бен Йеддер (слева) и&nbsp;Александр Головин. «Головин незаменим для «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

«Для меня лучший российский футболист на данный момент — Александр Головин, — приводит «РБ Спорт» слова итальянского специалиста. — У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд».

26-летний Головин является игроком «Монако» с 2018 года, Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

В нынешнем сезоне Головин провел за французский клуб 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-golovin-luchshij-rossijskij-futbolist-na-danny-j-moment-on-talantlivee-miranchuka/

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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Александр Головин
Алексей Миранчук
Массимо Каррера
2
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