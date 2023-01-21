Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего российского футболиста на данный момент.

«Для меня лучший российский футболист на данный момент — Александр Головин, — приводит «РБ Спорт» слова итальянского специалиста. — У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд».

26-летний Головин является игроком «Монако» с 2018 года, Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

В нынешнем сезоне Головин провел за французский клуб 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.