Массимо Каррера: «Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об уровне игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«В «Монако» Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери. Прямо сейчас Александр — лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.
В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
В матче 22-го тура лиги 1 «Монако» сыграет против «Клермона». Игра пройдет 5 февраля.
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