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Сегодня, 21:00

Массимо Каррера: «Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об уровне игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«В «Монако» Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери. Прямо сейчас Александр — лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

В матче 22-го тура лиги 1 «Монако» сыграет против «Клермона». Игра пройдет 5 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-golovin-dostoin-povy-sheniya-v-klasse-on-usilit-lyuboj-top-klub/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

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1.67
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Х

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П2

13%

4.00
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Барселона
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обе забьют - да

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ИТБ2 (0.5)

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Александр Головин
Футбол
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