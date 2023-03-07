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Франция

Сегодня, 13:22

Мать Хакими — об обвинениях сына в изнасиловании: «Он поклялся мне, что невиновен»

Ашраф Хакими (справа).
Фото Reuters
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Саида Мох, мать защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, прокомментировала обвинения ее сына в изнасиловании.

«Мое сердце говорит, что мой сын невиновен. Он очень хорошо воспитан. Я разговаривала с ним по этому поводу, и он заверил меня, что невиновен. Он поклялся мне. Ашраф не заслуживает того, что сейчас происходит с ним», — приводит ее слова Sportskeeda.

В начале марта 24-летнему марокканцу предъявили официальное обвинение в изнасиловании девушки в феврале этого года. Адвокат футболиста заявил, что клуб поддерживает Хакими и уверен в его невиновности.

В текущем сезоне защитник провел 31 матч за парижан во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ашраф Хакими
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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