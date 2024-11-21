Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен на 18 декабря

Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ», изначально запланированный на первые выходные 2025 года, перенесен на 18 декабря из-за проведения Суперкубка Франции.

«На заседании в этот понедельник, 18 ноября, совет директоров договорился о 16-м туре лиги 1. В связи с организацией Суперкубка Франции матч «Монако» — «Пари Сен-Жермен», первоначально запланированный на выходные 4-5 января 2025 года, перенесен на среду, 18 декабря 2024 года. Начало игры в 21:00 по местному времени», — говорится в пресс-релизе профессиональной футбольной лиги Франции.

Матч за Суперкубок Франции между «Монако» и «ПСЖ» запланирован на воскресенье, 5 января.