Матч «Труа» — «Валансьен» был завершен досрочно из-за протестов фанатов. Они забросали поле петардами

Матч 36-го тура второго дивизиона Франции «Труа» — «Валансьен» был завершен досрочно. В конце встречи при счете 1:1 болельщики хозяев, которые недовольны положением в турнирной таблице и игрой команды, закидали поле пиротехникой.

Игроки «Труа» попытались уладить ситуацию и стали бросать петарды обратно на трибуну фанатов, чем спровоцировали новые беспорядки. Судейская бригада приняла решение завершить встречу досрочно.

«Труа» с 37 очками занимает 17-е место, а «Валансьен» идет последним — 23. Обе команды на грани вылета в третий дивизион.