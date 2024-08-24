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Сегодня, 01:27

Матча «Орлеан» — «Валансьен» был прерван из-за пожара на стадионе

Евгений Козинов
Корреспондент
Пожар на стадионе &amp;quot;Ла &amp;quot;.
Фото Соцсети
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В пятницу, 23 августа, матч 2-го тура третьего дивизиона Франции между «Орлеаном» и «Валансьеном» был остановлен после первого тайма. Во время перерыва в одном из кафе на территории стадиона «Ла Сурс» произошел пожар.

Болельщиков со стадиона эвакуировали, а команды так и не вышли на второй тайм. Федерация футбола Франции приняла решение отложить игру на более поздний срок.

После первого тайма счет был 1:1. На 3-й минуте нападающий «Орлеана» Фахд Эль-Хумисти забил первый гол в этой встрече, а голландский форвард гостей Ник Венема на 25-й минуте сравнял счет.

Футбол
ФК Валансьен
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