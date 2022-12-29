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Франция

29 декабря, 22:54

Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
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Все ближайшие матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Пеле, сообщает пресс-служба лиги 1.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

В сентябре прошлого года Пеле диагностировали опухоль толстой кишки. В конце ноября 2022 года его внепланово госпитализировали с общим отеком тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, поэтому ему оказывали паллиативную помощь.

Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).

Пеле
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