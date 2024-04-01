Матерацци — о Мбаппе и Холанне: «Эти парни станут такими же, как Роналду и Месси»

Бывший защитник сборной Италии и «Интера» Марко Матерацци рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе и нападающем «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Эти парни станут такими же, как Роналду и Месси. С большой долей вероятности кто-то из них похвастается большим количеством «Золотых мячей». Я выберу Килиана. Он уже является чемпионом мира и Франции», — цитирует итальянца Vesti.kz.

В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года. По информации СМИ, в июле футболист перейдет в «Реал» на правах свободного агента.