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Матерацци — о Мбаппе и Холанне: «Эти парни станут такими же, как Роналду и Месси»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной Италии и «Интера» Марко Матерацци рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе и нападающем «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Эти парни станут такими же, как Роналду и Месси. С большой долей вероятности кто-то из них похвастается большим количеством «Золотых мячей». Я выберу Килиана. Он уже является чемпионом мира и Франции», — цитирует итальянца Vesti.kz.

В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года. По информации СМИ, в июле футболист перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
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