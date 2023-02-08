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Сегодня, 20:22

Брат Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Матиас Месси, брат нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону». Об этом Матиас заявил на своем канале в Twitch.

«У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».

Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту», — сказал Матиас Месси.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается встретиться Лионелем Месси, чтобы обсудить продление контракта.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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