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Сафонов: «Мы в «ПСЖ» хотим всегда выигрывать, но иногда это сложно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото AFP
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал ничью с «Реймсом» (1:10 в матче 6-го тура чемпионата Франции.

«Думаю, это был интересный матч для зрителей. Я очень рад, потому что нам удалось вернуться в игру после пропущенного гола. Очень важно продолжать не проигрывать. Мы хотим всегда выигрывать, но иногда это сложно, потому что соперник играл хорошо. В последних матчах мы забивали быстрые голы, что делало игру проще», — цитирует L'Equipe Сафонова.

Это была первая игра российского вратаря в чемпионате Франции. На этой неделе он дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

Матвей Сафонов (слева). Сафонов дебютировал в лиге 1 и пропустил, а «ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки. Но Матвей порадовал
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс

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