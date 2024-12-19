Сафонов: «Все наши мысли сейчас с Доннаруммой»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Монако» (4:2) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции отметил, что всего его мысли с травмированным вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, которого заменили на 22-й минуте на россиянина.

«Во-первых, хочется сказать, что все мысли наши сейчас с Джиджи, потому что лично у меня нет информации, что с ним, насколько все тяжело. Что насчет выхода, то это было немножко стрессово, сумбурно, понятное дело, потому что ничего не предвещало того, что сегодня буду играть, и я думаю, что это нормально когда один вратарь выходит, начинает и отыгрывает весь матч. Сегодня было для меня что-то такое специфическое, потому что я не припомню, чтобы у меня в карьере были такие выходы на замену в официальных матчах. Это было, во-первых, интересно, как новый опыт. Во-вторых, думаю, что получилась интересная игра. Для зрителей в особенности, но и для футболистов тоже, потому что сегодня был действительно накал, и он был до последней секунды, сохранялся. Сегодня был классный футбол», — приводит Okko слова Сафонова.

«ПСЖ» остался лидером турнирной таблицы — 40 очков. «Монако» идет третьим — 30 очков.