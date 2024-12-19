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Сафонов: «Нсли бы я был лучше, может, сыграл бы еще больше за «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Монако» (4:2) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции рассказал, как оценивает свои первые месяцы во Франции.

«Я бы сказал, что, наверное, если у меня вообще есть игровое время, то это уже неплохо, скажем так. Потому что многие ставили на мне крест, как минимум в первый год, когда узнали о трансфере в «ПСЖ». Но я счастлив, что у меня получалось играть, что получал игровое время. Это, безусловно, плюс, но по качеству игры, думаю, что в любом случае всегда можно сыграть лучше. И думаю, что если бы я был лучше, может, сыграл бы еще больше», — приводит Okko слова Сафонова.

«ПСЖ» остался лидером турнирной таблицы — 40 очков. «Монако» идет третьим — 30 очков.

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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