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Сафонов: «Очень рад быть в «ПСЖ», но мне нужно больше работать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото AFP
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после ничьей с «Реймсом» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции отметил, что ему нужно больше работать.

«Не вижу ничего странного, что мы не забили первыми. У нас тоже бывают проблемы, мы тоже люди. Мы допустили ошибки, и соперник ими воспользовался. Над этими маленькими ошибками нужно работать. Я очень рад быть в «ПСЖ», но мне нужно больше работать. Иногда моя команда нуждается во мне, и я буду готов выполнять свою работу. Приезжая сюда, понимал, что Доннарумма — номер один, но я здесь, чтобы работать и проявлять себя на тренировках. Я буду готов, когда понадоблюсь», — цитирует L'Equipe Сафонова.

Это была первая игра российского вратаря в чемпионате Франции. На этой неделе он дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

Матвей Сафонов (слева). Сафонов дебютировал в лиге 1 и пропустил, а «ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки. Но Матвей порадовал
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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