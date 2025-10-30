Сафонов — о ничьей «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Тяжело набираются очки в этом сезоне»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов подвел итоги матча против «Лорьяна» (1:1) в 10-м туре французской Лиги 1.

«Ничья против «Лорьяна». Тяжело набираются очки в этом сезоне. Продолжаем работать как команда. Много интересных матчей впереди, так что готовимся сыграть уже послезавтра», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 26-летний россиянин ни разу не выходил на поле в составе парижан. Он выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.

После 10 туров «ПСЖ» с 21 очком лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Монако», идущий вторым, на одно очко.