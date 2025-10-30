Видео
30 октября, 17:23

Сафонов — о ничьей «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Тяжело набираются очки в этом сезоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов подвел итоги матча против «Лорьяна» (1:1) в 10-м туре французской Лиги 1.

«Ничья против «Лорьяна». Тяжело набираются очки в этом сезоне. Продолжаем работать как команда. Много интересных матчей впереди, так что готовимся сыграть уже послезавтра», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 26-летний россиянин ни разу не выходил на поле в составе парижан. Он выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.

После 10 туров «ПСЖ» с 21 очком лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Монако», идущий вторым, на одно очко.

Источник: Telegram-канал Матвея Сафонова
3

  • hottie

    К набранным очкам он не имеет никакого отношения. Спрашивайте у него что попроще. Например: не жесткие ли кресла на стадионе, удобно ли на них сидеть.

    30.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Не перетрудился?

    30.10.2025

  • DemolisherAjax

    Тебе то откуда знать? Ты на лавке сидишь :)

    30.10.2025

