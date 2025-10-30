30 октября, 17:23
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов подвел итоги матча против «Лорьяна» (1:1) в 10-м туре французской Лиги 1.
«Ничья против «Лорьяна». Тяжело набираются очки в этом сезоне. Продолжаем работать как команда. Много интересных матчей впереди, так что готовимся сыграть уже послезавтра», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.
В текущем сезоне 26-летний россиянин ни разу не выходил на поле в составе парижан. Он выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.
После 10 туров «ПСЖ» с 21 очком лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Монако», идущий вторым, на одно очко.
hottie
К набранным очкам он не имеет никакого отношения. Спрашивайте у него что попроще. Например: не жесткие ли кресла на стадионе, удобно ли на них сидеть.
30.10.2025
Неприкрытый Писярев
Не перетрудился?
30.10.2025
DemolisherAjax
Тебе то откуда знать? Ты на лавке сидишь :)
30.10.2025