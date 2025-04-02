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Франция

2 апреля, 11:42

Сафонов — о победе над «Дюнкерком»: «Я немножко вспомнил РПЛ. Успел поностальгировать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Дюнкерком» (4:2) в полуфинале Кубка Франции.

«Классическая игра: два удара — два гола (смеется), и потом героическое возвращение команды. Как я уже говорил, никто не ожидал легкого матча. В принципе он таким и получился. Команда [соперника] немного села в оборону, что несвойственно французским командам. Я немножко вспомнил РПЛ, потому что регулярно приходилось играть против команд, которые садятся в штрафную и играют только на контратаках. Поэтому успел поностальгировать во время игры немножечко. Но с победой всех», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Усман Дембеле празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Дюнкерка&raquo;.Сумасшедший камбэк «ПСЖ» в полуфинале Кубка Франции! Сафонов пропустил дважды за тайм, а у Дембеле — дубль
Источник: https://t.me/motya_39/110
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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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