Сафонов — о победе над «Дюнкерком»: «Я немножко вспомнил РПЛ. Успел поностальгировать»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Дюнкерком» (4:2) в полуфинале Кубка Франции.

«Классическая игра: два удара — два гола (смеется), и потом героическое возвращение команды. Как я уже говорил, никто не ожидал легкого матча. В принципе он таким и получился. Команда [соперника] немного села в оборону, что несвойственно французским командам. Я немножко вспомнил РПЛ, потому что регулярно приходилось играть против команд, которые садятся в штрафную и играют только на контратаках. Поэтому успел поностальгировать во время игры немножечко. Но с победой всех», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».