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Франция

Сегодня, 14:31

Матюиди поделился мнением о выборе капитаном сборной Франции Мбаппе, а не Гризманна

Виктория Кравченко
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Чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матюиди рассказал, что думает о капитанской повязке Килиана Мбаппе. Сообщалось, что Антуан Гризманн хотел бы занимать эту роль в команде.

«Это решение тренера. Он считает, что так будет лучше всего. Мы должны принять это. Антуан, как и другие члены команды, принял это. Я думаю, что для него это ничего не меняет, он все равно остается лидером в раздевалке. Они поменялись местами с Килианом, и я уверен, что на этом уровне проблем нет», — цитирует Матюиди RMC Sport.

Мбаппе получил капитанскую повязку в сборной Франции после ухода вратаря Уго Льориса. В СМИ писали, что из-за этого Антуан Гризманн может завершить карьеру.

Антуан Гризманн
Сборная Франции по футболу
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