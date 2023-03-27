Матюиди поделился мнением о выборе капитаном сборной Франции Мбаппе, а не Гризманна

Чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матюиди рассказал, что думает о капитанской повязке Килиана Мбаппе. Сообщалось, что Антуан Гризманн хотел бы занимать эту роль в команде.

«Это решение тренера. Он считает, что так будет лучше всего. Мы должны принять это. Антуан, как и другие члены команды, принял это. Я думаю, что для него это ничего не меняет, он все равно остается лидером в раздевалке. Они поменялись местами с Килианом, и я уверен, что на этом уровне проблем нет», — цитирует Матюиди RMC Sport.

Мбаппе получил капитанскую повязку в сборной Франции после ухода вратаря Уго Льориса. В СМИ писали, что из-за этого Антуан Гризманн может завершить карьеру.