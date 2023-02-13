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Сегодня, 16:17

Матюиди вспомнил об игре с полузащитником Команом

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «ПСЖ» Блез Матюиди рассказал, что думает об игре с полузащитником «Баварии» Кингсли Команом. Вместе футболисты выступали за парижский клуб.

«Кингли для меня как брат. Я до сих пор помню о том, каково было играть с ним в «ПСЖ». Я уже тогда видел, как он талантлив. У него было то, чего не было у кого-либо еще. Он был быстрым, сильным и хорошо читал игру. Мы были очень разочарованы тем, что он покинул клуб», — цитирует Матюиди TZ.

35-летний защитник Блез Матюиди объявил о завершении карьеры в конце декабря 2022 года. Коман и Матюиди играли вместе в «ПСЖ» с 2013 по 2014 год.

Блез Матюиди
Кингсли Коман
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