Матюиди вспомнил об игре с полузащитником Команом

Экс-игрок «ПСЖ» Блез Матюиди рассказал, что думает об игре с полузащитником «Баварии» Кингсли Команом. Вместе футболисты выступали за парижский клуб.

«Кингли для меня как брат. Я до сих пор помню о том, каково было играть с ним в «ПСЖ». Я уже тогда видел, как он талантлив. У него было то, чего не было у кого-либо еще. Он был быстрым, сильным и хорошо читал игру. Мы были очень разочарованы тем, что он покинул клуб», — цитирует Матюиди TZ.

35-летний защитник Блез Матюиди объявил о завершении карьеры в конце декабря 2022 года. Коман и Матюиди играли вместе в «ПСЖ» с 2013 по 2014 год.