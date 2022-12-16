Мауро Икарди и Ванда Нара в снова расстались

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди, выступающий в аренде за «Галатасарай», снова расстался со своей супругой и агентом Вандой Нарой.

Эту новость журналистам рассказала экс-модель. Она отметила, что им с мужем не удалось наладить отношения, поэтому Нара считает, что лучше расстаться навсегда и без скандалов.

«Я думаю, что только время покажет, что произойдет между нами. У Мауро контракт с «Галатасараем» до мая 2023 года», — заявила Нара.

Ранее жена Икарди сделала эффектные фото в купальнике и скрыла мужа. Но он показал другие кадры.

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. 23 сентября девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.

В ноябре СМИ писали, что у Нары роман с рэпером L-Gante.