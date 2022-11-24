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Франция

24 ноября, 21:20

Мауро Икарди выложил трогательный пост, посвященный Ванде Наре

Виктория Кравченко
Мауро Икарди и Ванда Нара.
Фото Соцсети
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Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди выложил фото с Вандой Нарой, назвав ее женщиной всей его жизни.

«Она и есть вся моя жизнь в облике женщины. У диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны», — написал футболист в соцсети.

Мауро Икарди и Ванда Нара. Фото Соцсети
Мауро Икарди и Ванда Нара.
Фото Соцсети

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. 23 сентября девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.

Мауро Икарди
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