Мауро Икарди выложил трогательный пост, посвященный Ванде Наре

24 ноября, 21:20
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди выложил фото с Вандой Нарой, назвав ее женщиной всей его жизни.
«Она и есть вся моя жизнь в облике женщины. У диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны», — написал футболист в соцсети.
Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. 23 сентября девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.