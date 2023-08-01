Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» на год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не сможет активировать опцию продления контракта с парижским клубом до лета 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, крайний срок активации продления истек 31 июля. Контракт француза истекает в июне 2024 года.

Ранее стало известно, что «Реал» хочет завершить трансфер Мбаппе в ближайшие две недели.

Французский форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

«ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне команды в Японии.