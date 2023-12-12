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Сегодня, 15:50

Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с «ПСЖ»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подпишет новое соглашение с клубом, при условии, что оно будет долгосрочным, сообщает AS.

Как утверждает источник, Мбаппе не будет заключать контракт на условиях предыдущего соглашения: два года назад он подписал двухлетний контракт с парижанами на два года с опцией продления на 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что один из главных факторов для 24-летнего игрока — долгосрочность проекта клуба.

В текущем сезоне Мбаппе провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 15 голов и отметился 2 результативными передачами.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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