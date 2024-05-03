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Сегодня, 09:02

Мбаппе хочет купить дом в Мадриде, в котором жил Серхио Рамос

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ищет недвижимость в Мадриде, сообщает Voz Populi.

По сведениям источника, 25-летний француз, который летом может перейти в «Реал», начал искать себе дом в Мадриде. Сообщается, что форвард хочет выбрать дом, в котором ранее жил экс-защитник мадридского клуба Серхио Рамос. Подробности сделки не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24 и подпишет контракт с «Реалом».

В текущем сезоне Мбаппе провел 45 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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