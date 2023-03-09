Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и пока не рассматривает уход из клуба

У нападающего Килиана Мбаппе пока нет контактов насчет ухода из «ПСЖ» летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, активных контактов с другими клубами по поводу возможного трансфера 24-летнего игрока нет. В этом сезоне Мбаппе очень вовлечен в дела команды и действительно хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Парижане хотят сохранить Килиана в составе, чтобы строить команду вокруг него.

8 марта «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче за клуб во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2025.