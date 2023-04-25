Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в «ПСЖ»

Игроки «ПСЖ» не рады будущему возвращению полузащитника Леандро Паредеса в клуб, который сейчас играет за «Ювентус» на правах аренды, сообщает L'Equipe.

По данным источника, после конфликта с защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом во время матча с «Ювентусом» футболисты парижан больше не хотят видеть Паредеса в раздевалке. Рамоса в этом вопросе полностью поддерживает нападающий парижан Килиан Мбаппе — он тоже не в восторге от поведения полузащитника.

Контракт Паредеса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Ранее сообщалось, что 28-летний футболист вернется в «ПСЖ», так как туринцы не собираются выкупать трансфер аргентинца.

В текущем сезоне Паредес провел 25 матчей за «Ювентус», в которых отметился одной результативной передачей.