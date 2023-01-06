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Сегодня, 18:02

Мбаппе — лучший французский спортсмен года по версии L'Equipe

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим спортсменом 2022 года во Франции по версии L'Equipe. Второе место в голосовании занял форвард «Реала» Карим Бензема.

24-летний Мбаппе набрал 832 балла, 35-летний Бензема — 484. Третьим стал биатлонист Кентен Фийон-Майе.

Топ-10 лучших спортсменов Франции в 2022 году:

1. Килиан Мбаппе (футбол, 832 балла)
2. Карим Бензема (футбол, 484)
3. Кентен Фийон-Майе (биатлон, 403)
4. Антуан Дюпон (регби, 389)
5. Леон Маршан (плавание, 358)
6. Кевин Майер (легкая атлетика, 169)
7. Клеман Ноэль (горные лыжи, 126)
8. Гийом Сизерон (фигурное катание, 75)
9. Ромен Каннон (фехтование, 52)
10. Шарль Кодрелье (парусный спорт, 50)

В 2022 году Мбаппе провел 54 матча за «ПСЖ» и сборную Франции, забил 53 гола и отдал 19 результативных передач. С парижским клубом он выиграл лигу 1. С национальной командой занял второе место на ЧМ-2022, став лучшим бомбардиром турнира (8 голов).

В этом же году Бензема стал обладателем «Золотого мяча», сыграл 43 матча за «Реал» и сборную Франции, забил 35 голов и отдал восемь результативных передач. С мадридским клубом он стал чемпионом Испании, завоевал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Награда лучшему спортсмену Франции присуждается L'Equipe с 1946 года.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Lionel-messi-et-kylian-mbappe-sacres-champions-des-champions-monde-et-france-par-l-equipe/1373079
Карим Бензема
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