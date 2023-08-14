Мбаппе может отказаться от бонуса за лояльность, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может отказаться от бонуса за лояльность к парижанам, чтобы не продлевать контракт с клубом, сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний француз рассматривает возможность остаться в клубе без продления контракта, но отказаться от бонуса за лояльность, который он должен был получить за то, что выступал за клуб после 31 июля 2023 года. Отмечается, что первая часть бонуса составила 40 миллионов евро.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что 24-летний француз вернулся к тренировкам с основной командой парижан после конструктивных и позитивных переговоров.

Сообщалось, что «ПСЖ» выставил форварду ультиматум, согласно которому он не будет допущен к матчам в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Всего за парижский клуб он провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 результативных передач.