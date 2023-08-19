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Сегодня, 17:12

Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» вместо ухода в «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может не перейти в «Реал» следующим летом, сообщает Le Parisien.

По данным источника, у 24-летнего игрока нет никакой договоренности о переходе в мадридский клуб. Француз может продлить контракт, надежды на это в «ПСЖ» усиливаются.

Ранее Мбаппе попал в заявку парижан на игру против «Тулузы» во 2-м туре лиги 1. 13 августа «ПСЖ» объявил о возвращении игрока к тренировкам с основной командой.

«ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в субботу, 19 августа. В первом туре команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0).

Килиан Мбаппе. Мбаппе остается в «ПСЖ». Его переубедил уход Неймара и трансфер Дембеле
Источник: Le Parisien
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
2
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
6
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
14
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
18
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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