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Мбаппе может пропустить матч против «Баварии» из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
1 февраля. «Монпелье» — «ПСЖ» — 1:3. Кильян Мбаппе на газоне.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе получил травму в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1).

24-летний француз был заменен на 21-й минуте встречи на Уго Экитике. Как сообщает L'Equipe, игрок травмировал колено и теперь может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Также в матче с «Монпелье» травму получил защитник Серхио Рамос . У испанца проблемы с приводящей мышцей.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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