Мбаппе может пропустить три недели из-за травмы бедра

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пропустить три недели из-за травмы.

Как сообщает L'Equipe, 24-летний футболист травмировал мышцы бедра левой ноги. Восстановление от таких травм обычно занимает около трех недель.

Также, по данным источника, Мбаппе точно пропустит ближайшие матчи с «Тулузой» и «Марселем», а также, скорее всего, с «Монако» (12 февраля). Участие форварда в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 14 февраля маловероятно, но возможно при условии быстрого восстановления.

Мбаппе получил травму в матче против «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции. Он был заменен на 21-й минуте.