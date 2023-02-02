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Сегодня, 16:20

Мбаппе может пропустить три недели из-за травмы бедра

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пропустить три недели из-за травмы.

Как сообщает L'Equipe, 24-летний футболист травмировал мышцы бедра левой ноги. Восстановление от таких травм обычно занимает около трех недель.

Также, по данным источника, Мбаппе точно пропустит ближайшие матчи с «Тулузой» и «Марселем», а также, скорее всего, с «Монако» (12 февраля). Участие форварда в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 14 февраля маловероятно, но возможно при условии быстрого восстановления.

Мбаппе получил травму в матче против «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции. Он был заменен на 21-й минуте.

Источник: L’Equipe
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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