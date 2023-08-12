Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:56

Мбаппе находится в раздевалке «ПСЖ» перед матчем первого тура лиги 1

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет следить со стадиона «Парк де Пренс» за игрой парижан с «Лорьяном» в 1-м туре чемпионата Франции, сообщает Foot+.

Помимо этого, 24-летний француз будет допущен в раздевалку «ПСЖ». Мбаппе вместе с Неймаром не попали в заявку клуба на матч с «Лорьяном».

Ранее стало известно, что руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб. Француз не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
«ПСЖ» — «Лорьян»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)
«ПСЖ» не включил Мбаппе и Неймара в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции
Боссы «ПСЖ» хотят запретить Мбаппе посещать «Парк де Пренс»
Энрике — о будущем Мбаппе: «Клуб превыше всего»
«ПСЖ» написал Мбаппе письмо, в котором указал последствия его бесплатного ухода
Le Parisien: Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ» до окончания контракта летом 2024 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» — «Лорьян»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)