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Сегодня, 01:35

Мбаппе назначен вице-капитаном «ПСЖ» после пяти голов в матче Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после выхода в 1/8 финала Кубка Франции подтвердил, что форвард Килиан Мбаппе стал новым вице-капитаном команды. Нападающий в этой встрече забил пять голов в ворота «Пай де Касселя» (7:0).

«В начале сезона мы решили, что Килиан Мбаппе должен быть вторым капитаном. Он заслуживает эту повязку, когда Маркиньос отсутствует», — приводит Goal слова Гальтье.

В отсутствие капитана команды Маркиньюса, а также Преснеля Кимпембе и Марко Верратти, которые обычно занимают второе и третье места в иерархии капитанов парижан, Мбаппе получил повязку.

Килиан Мбаппе. Мбаппе — первый футболист в истории «ПСЖ», забивший пять голов в официальном матче

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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