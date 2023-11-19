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Мбаппе — о 300 голах карьеру: «Это просто смешно, есть игроки, которые забили 800 или 850 мячей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о том, что преодолел отметку в 300 забитых мячей за карьеру.

«Это всего лишь часть процесса, есть игроки, которые забили 800 или 850 голов за свою карьеру. 300 голов — это просто просто! Я должен продолжать идти вперед и совершенствоваться как для клуба, так и для национальной команды», — сказал Мбаппе TF1.

24-летний француз преодолел отметку в 300 мячей, оформив хет-трик в ворота сборной Гибралтара (14:0) в матче отборочного турнира Евро-2024. Он забил 300 голов за карьеру быстрее, чем Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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