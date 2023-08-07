Мбаппе не попадет в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура чемпионата Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попадет в заявку клуба на матч первого тура чемпионата Франции сезона-2023/24, утверждает журналист Марио Кортегана. Парижане сыграют дома с «Лорьяном» 12 августа.

Ранее Marca сообщала, что 24-летний француз будет отдельно тренироваться с игроками, выставленными на трансфер.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.