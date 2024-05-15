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Сегодня, 13:09

Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей» из-за повреждения бедра

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 32-го тура чемпионата Франции из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, сообщил журналист Дани Жил в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что футболист не попал в заявку команды на игру с «Ниццей», которая пройдет в среду, 15 мая, на стадионе «Альянц Ривьера».

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами.

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции сезона-2023/24. Парижане с 70 очками возглавляют турнирную таблицу лиги 1 с отрывом от «Монако» в шесть очков.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч лиги 1 с «Ниццей»