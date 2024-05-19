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Сегодня, 12:16

Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на последний матч сезона чемпионата Франции

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«ПСЖ» объявил состав на матч с «Метцем» в заключительном 34-м туре чемпионата Франции.

В заявку комнды не попал форвард Килиан Мбаппе, который покинет команду по окончании сезона.

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Угарте, Рамуш, Асенсио, Данилу, Ли Кан Ин, Коло-Муани, Мендеш, Мукиеле, Солер, Баркола, Летеллье, Заир-Эмери, Бералдо, Шкриньяр, Этан Мбаппе, Заг, Тенас.

Матч «Мец» — «ПСЖ» состоится сегодня, 19 мая. Начало — в 22.00 мск.

10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Наиболее вероятно, что форвард продолжит карьеру в «Реале». 16 мая сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает официально объявить о сделке с футболистом до начала Евро-2024.

Килиан Мбаппе
ФК Метц
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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