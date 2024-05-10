Мбаппе не принял участия в презентации формы «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поучаствовал в презентации новой формы команды на следующий сезон.

Пресс-служба парижан 10 мая опубликовала видеоролик с презентацией нового комплекта формы. В нем задействованы Маркиньос, Нуну Мендеш, Люка Эрнандес и Витинья.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что он не будет продлевать соглашение и покинет команду. Ожидается, что 25-летний француз перейдет в «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 46 матчей, забил 43 мяча и сделал 10 результативных передач.