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Сегодня, 13:15

Мбаппе не принял участия в презентации формы «ПСЖ» на следующий сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поучаствовал в презентации новой формы команды на следующий сезон.

Пресс-служба парижан 10 мая опубликовала видеоролик с презентацией нового комплекта формы. В нем задействованы Маркиньос, Нуну Мендеш, Люка Эрнандес и Витинья.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что он не будет продлевать соглашение и покинет команду. Ожидается, что 25-летний француз перейдет в «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 46 матчей, забил 43 мяча и сделал 10 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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