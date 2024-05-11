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Сегодня, 11:51

Le Parisien: Мбаппе несколько месяцев находится в конфликте с президентом «ПСЖ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на протяжении нескольких месяцев находится в конфликте с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи, сообщает Le Parisien.

Как утверждает источник, футболист и функционер находятся в ссоре с февраля 2024 года, когда форвард обратился к Аль-Хелаифи с заявлением о том, что покинет клуб. Президент парижан считает игрока неблагодарным, поскольку хотел сделать его главным лицом проекта и строить команду вокруг него.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента. Форвард не упомянул имени Аль-Хелаифи в прощальном видеообращении, которое опубликовал в своих соцсетях.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

С большой долей вероятности футболист продолжит карьеру в «Реале».

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Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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