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Сегодня, 10:19

Мбаппе обошел Зидана и Анри по голевым передачам за сборную Франции

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом и результативной передачей в товарищеском матче против Люксембурга (3:0). Игра прошла 5 июня.

Эта голевая передача стала для футболиста 27-й в составе национальной команды Франции. Он обошел по данному показателю Зидана и Анри (по 26 ассистов). Лидером сборной по результативным передачам является нападающий Антуан Гризманн (30).

Всего 25-летний Мбаппе провел за национальную команду Франции 78 матчей, в которых забил 47 мячей.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с нападающим. Француз выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за парижан 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. Сообщалось, что «сливочные» презентуют Мбаппе в качестве игрока команды в середине июля — 15-го или 16-го числа.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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