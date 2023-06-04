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Сегодня, 03:48

Мбаппе объявил, что остается в «ПСЖ» как минимум на сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о том, что останется в парижском клубе.

«Да, я остаюсь в Париже. У меня еще год контракта, и клуб делает все возможное для усиления. Так что я буду очень рад остаться», — приводит слова Мбаппе As.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25 с парижанами, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 42 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 40 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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