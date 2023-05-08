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Сегодня, 20:40

Мбаппе одобрил трансфер Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может в скорое время перейти в «ПСЖ», сообщает Le10sport.

По информации источника, форвард парижан Килиан Мбаппе одобрил возможный переход португальца. Также его поддерживает футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш.

Сообщается, что Мбаппе очень хочет воссоединится с Силвой. Ранее футболисты выступали вместе за «Монако» в сезоне-2016/17.

Контракт Силвы с «горожанами» рассчитан до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне 28-летний португалец сыграл 49 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Бернарду Силва
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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