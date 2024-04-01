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Сегодня, 01:25

Мбаппе остался недоволен заменой в матче с «Марселем»

Сергей Разин
корреспондент
Реакция Килиана Мбаппе на замену в матче с «Марселем».
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«ПСЖ» в матче в матче 27-го тура чемпионата Франции обыграл «Марсель» (2:0).

На 65-й минуте Килиан Мбаппе был заменен на Гонсалу Рамуша, который через 20 минут забил второй гол команды. При этом Мбаппе остался недоволен своей заменой.

После матча главный тренер парижан Луис Энрике прокомментировал замену Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе провел 38 матчей, в которых забил 38 голов и сделал 5 результативных передач.

«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует в таблице лиги 1. «Марсель» с 39 очками — на 7-й строчке.

Килиан Мбаппе
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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