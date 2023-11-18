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Сегодня, 08:32

Мбаппе отказался от крупного бонуса в «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от бонуса, который мог получить от клуба, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, 24-летний француз не получит 80 миллионов евро бонусов, которые мог заработать по контракту с парижанами. Такое решение принял сам игрок. Отмечается, что таким образом Мбаппе хочет показать, что деньги не стоят для него на первом месте. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал голевую передачу.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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