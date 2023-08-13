Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» из-за ухода Неймара

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Санти Уна.

По информации источника, 24-летний форвард открыт к продлению контракта. Сообщается, что «ПСЖ» оптимистично настроен в отношении будущего француза в клубе. Одним из аргументов руководства парижан стал предстоящий уход Неймара из клуба.

Ранее «ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе к тренировкам с основной командой. Кроме того, 13 августа стало известно, что «ПСЖ» договорился с «Аль-Хилялем» о переходе Неймара.