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Сегодня, 13:10

Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» из-за ухода Неймара

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар (слева) и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Санти Уна.

По информации источника, 24-летний форвард открыт к продлению контракта. Сообщается, что «ПСЖ» оптимистично настроен в отношении будущего француза в клубе. Одним из аргументов руководства парижан стал предстоящий уход Неймара из клуба.

Ранее «ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе к тренировкам с основной командой. Кроме того, 13 августа стало известно, что «ПСЖ» договорился с «Аль-Хилялем» о переходе Неймара.

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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