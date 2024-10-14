Мбаппе отреагировал на новость об изнасиловании девушки в шведском отеле, где он отдыхал с семьей

Полиция Стокгольма начала расследование после заявления женщины об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где Килиан Мбаппе и его родственники провели два дня на прошлой неделе, сообщает RMC Sport со ссылкой на Aftonbladet.

В понедельник, 14 октября, в отель в рамках расследования прибыла полиция. Прокурор, ведущий расследование, не стал давать дополнительных комментариев.

Мбаппе и его родственники, в том числе защитник «ПСЖ» Норди Мукиеле, отдыхали в данной гостинице. На данный момент нет доказательств, связывающих присутствие нападающего «Реала» и его друзей с жалобой, поданной молодой женщиной, которая заявляет об изнасиловании, произошедшем в четверг в центре шведской столицы. Сам Мбаппе выступил с официальным заявлением о своей непричастности к делу.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции опубликовал сообщение на своей странице в соцсетях. «Фейковые новости становятся предсказуемыми, как бы случайно накануне слушаний», — написал игрок, имея в виду продолжение юридического конфликта между ним и «ПСЖ» по поводу погашения долгов по зарплате и бонусам.

Игрок и столичный клуб встретятся 15 октября перед объединенной апелляционной комиссией Профессиональной футбольной лиги Франции.