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Мбаппе о звании лучшего бомбардира «ПСЖ»: «Это красиво, но я хочу и коллективных достижений»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от того, что стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Для меня большая честь играть за «ПСЖ». Быть игроком парижан особенно важно, потому что это мой город. Я здесь, чтобы писать историю — во Франции, в столице, в моей стране, в моем городе. Это красиво, но я хочу и коллективных достижений», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

24-летний француз забил 201 голов в 248 матчах за парижский клуб и стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», опередив Эдинсона Кавани (200 голов в 301 матче).

В текущем сезоне Мбаппе провел 22 матча в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе забил 201 гол за «ПСЖ» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба